Леброн Джеймс тренируется с голым торсом перед рестартом НБА
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс тренируется с голым торсом при подготовке к первому матчу рестарта сезона НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».
Видео доступно на «Чемпионате».
35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
«Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса уверенно лидировал в Западной конференции до приостановки сезона НБА-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул за карьеру, когда лига возобновит сезон в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо 30 июля.
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