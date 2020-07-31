Леброн, Кавай, другие игроки и тренеры стали на колено перед матчем «Клипперс» – «Лейкерс»

Игроки, тренеры и арбитры преклонили колено во время исполнения государственного гимна США перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
В число преклонивших колено вошли главные звёзды обоих клубов Леброн Джеймс и Энтони Дэвис («Лейкерс»), а также Кавай Леонард и Пол Джордж («Клипперс»). Таким образом баскетболисты лиги поддержали движение за расовую и социальную справедливость в США. Игроки надели футболки с надписью Black Lives Matter в поддержку популярного общественного движения за права чёрнокожих.
.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки НБА планируют преклонять колено во время исполнения национального гимна в первые дни сезона. Ранее игроки «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджеелс Клипперс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Майами Хит», проживающие в одной гостинице, провели встречу, на которой договорились предварительно согласовывать данный жест.
- 31 июля 2020
-
07:41
-
07:22
-
07:03
-
06:59
-
06:48
- 30 июля 2020
-
23:43
-
22:31
-
21:19
-
21:14
-
20:49
-
19:57
-
19:45
-
19:34
-
19:29
-
19:04
-
17:57
-
16:12
-
15:04
-
14:40
-
14:13
-
13:20
-
12:22
-
11:00
-
10:55
-
10:20
-
09:22
-
08:08
-
02:32
-
02:17
-
00:45
-
00:37
-
00:25
-
00:14
- 29 июля 2020
-
22:59
-
21:57