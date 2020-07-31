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Леброн, Кавай, другие игроки и тренеры стали на колено перед матчем «Клипперс» – «Лейкерс»

Леброн, Кавай, другие игроки и тренеры стали на колено перед матчем «Клипперс» – «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Игроки, тренеры и арбитры преклонили колено во время исполнения государственного гимна США перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

В число преклонивших колено вошли главные звёзды обоих клубов Леброн Джеймс и Энтони Дэвис («Лейкерс»), а также Кавай Леонард и Пол Джордж («Клипперс»). Таким образом баскетболисты лиги поддержали движение за расовую и социальную справедливость в США. Игроки надели футболки с надписью Black Lives Matter в поддержку популярного общественного движения за права чёрнокожих.
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Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Клипперс»

Игроки НБА планируют преклонять колено во время исполнения национального гимна в первые дни сезона. Ранее игроки «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджеелс Клипперс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Майами Хит», проживающие в одной гостинице, провели встречу, на которой договорились предварительно согласовывать данный жест.

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