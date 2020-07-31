«Химки» расстались с Джереми Эвансом

«Химки» на официальном сайте объявили о расставании с американским тяжёлым форвардом Джереми Эвансом.



Игрок покинул подмосковный клуб по окончании срока действия контракта. В прошлом сезоне Джереми сыграл за «Химки» 35 матчей, в которых в среднем набирал 10 очков и делал 5 подборов. Из-за травмы, полученной в матче Евролиги против «Басконии» 23 января 2020 года, Эванс выбыл до конца сезона.



«Благодарим Джереми за совместную работу, желаем скорейшего восстановления и успешного возвращения в игру!» — написал клуб в новости о расставании с Эвансом.



Летом «Химки» продлили контракты с Алексеем Шведом, Девином Букером, Егором Вяльцевым и Сергеем Моней. Кроме того, подмосковный клуб подписал контракт с капитаном «Зенита» Евгением Вороновым и центровым «Баварии» с большим опытом выступления в НБА Грегом Монро.