Редик резко отреагировал на выпад Трампа по поводу преклонения колена перед матчами

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик после матча регулярного чемпионата НБА против «Юта Джаз» (104:106) заявил, что ему безрезлично мнение президента США Дональда Трампа относительно вставания на одно колено во время исполнения национального гимна.



Трамп ранее заявил, что для него игра окончена, если игроки преклоняют колено во время исполнения гимна США. Баскетболисты, тренеры и судьи НБА после возобновления регулярного чемпионата решили встать на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.



«Прежде всего, не думаю, что кого-то в НБА волнует тот факт, смотрит ли президент Трамп баскетбол. Мне плевать. Все го твиты направлены на разжигание, на раскол, на поощрение его электоральной базы. Сделанный на прошлjй неделе твит не был исключением», – приводил слова Редика Yahoo Sports.