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Дабл-дабл Дерозана помог «Сан-Антонио» обыграть «Сакраменто»

Дабл-дабл Дерозана помог «Сан-Антонио» обыграть «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

В США на стадионе «Виза Атлетик Центр» в Орландо состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА после возобновления сезона, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой номинальных хозяев – 129:120 (33:30, 21:35, 32:27, 33:28).

Самым результативным в матче стал разыгрывающий защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, который набрал 39 очков, а также совершил 3 подбора и 6 передач. В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился защитник Демар Дерозан, набравший 27 очков, и записавший себе в актив 10 передач и 5 подборов.

«Сан-Антонио Спёрс» занимает в турнирной таблице Западной конференции 10-е место (28-36), а «Сакраменто Кингз» — 12-е (28-37). Лидирует «Лос-Анджелес Лейкерс» (50-14).

НБА - регулярный чемпионат
01 августа 2020, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 120
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Уайт - 26, Гэй - 19, Уокер - 16, Мюррей - 11, Белинелли - 9, Джонсон - 8, Poeltl - 7, Weatherspoon - 4, Ойбанкс - 2, Samanic, Зеллер, Лайлз, Мету, Миллз, Форбс
Сакраменто Кингз: Фокс - 39, Богданович - 24, Бьелица - 12, Барнс - 10, Холмс - 10, Бэйзмор - 8, Хилд - 6, Джозеф - 5, Джеффрис - 4, Джайлс - 2, Brewer, Guy, Багли III, Джеймс, Лень, Паркер, Феррелл
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