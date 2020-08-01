Дабл-дабл Дерозана помог «Сан-Антонио» обыграть «Сакраменто»

В США на стадионе «Виза Атлетик Центр» в Орландо состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА после возобновления сезона, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой номинальных хозяев – 129:120 (33:30, 21:35, 32:27, 33:28).



Самым результативным в матче стал разыгрывающий защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, который набрал 39 очков, а также совершил 3 подбора и 6 передач. В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился защитник Демар Дерозан, набравший 27 очков, и записавший себе в актив 10 передач и 5 подборов.



«Сан-Антонио Спёрс» занимает в турнирной таблице Западной конференции 10-е место (28-36), а «Сакраменто Кингз» — 12-е (28-37). Лидирует «Лос-Анджелес Лейкерс» (50-14).