Дабл-дабл Дерозана помог «Сан-Антонио» обыграть «Сакраменто»
В США на стадионе «Виза Атлетик Центр» в Орландо состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА после возобновления сезона, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой номинальных хозяев – 129:120 (33:30, 21:35, 32:27, 33:28).
Самым результативным в матче стал разыгрывающий защитник «Сакраменто» Де'Аарон Фокс, который набрал 39 очков, а также совершил 3 подбора и 6 передач. В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился защитник Демар Дерозан, набравший 27 очков, и записавший себе в актив 10 передач и 5 подборов.
«Сан-Антонио Спёрс» занимает в турнирной таблице Западной конференции 10-е место (28-36), а «Сакраменто Кингз» — 12-е (28-37). Лидирует «Лос-Анджелес Лейкерс» (50-14).
НБА - регулярный чемпионат
01 августа 2020, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 120
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Уайт - 26, Гэй - 19, Уокер - 16, Мюррей - 11, Белинелли - 9, Джонсон - 8, Poeltl - 7, Weatherspoon - 4, Ойбанкс - 2, Samanic, Зеллер, Лайлз, Мету, Миллз, Форбс
Сакраменто Кингз: Фокс - 39, Богданович - 24, Бьелица - 12, Барнс - 10, Холмс - 10, Бэйзмор - 8, Хилд - 6, Джозеф - 5, Джеффрис - 4, Джайлс - 2, Brewer, Guy, Багли III, Джеймс, Лень, Паркер, Феррелл
- 1 августа 2020
-
06:03
-
04:35
-
02:26
-
01:59
-
00:50
-
00:42
-
00:30
- 31 июля 2020
-
23:17
-
22:00
-
20:59
-
20:04
-
19:54
-
19:43
-
19:24
-
18:47
-
17:52
-
15:44
-
14:14
-
13:33
-
12:22
-
11:55
-
11:22
-
10:20
-
09:22
-
08:38
-
08:19
-
07:41
-
07:22
-
07:03
-
06:59
-
06:48
- 30 июля 2020
-
23:43
-
22:31
-
21:19
-
21:14
Партнерский контент