Защитник «Реала» недоволен тем, что его принудительно оставляют в команде на новый сезон

Разыгрывающий защитник сборной Аргентины Николас Лапровиттола, ранее выступавший за «Зенит», недоволен нынешним положением в мадридском «Реале», сообщает Defensa Central.



После того как ещё один разыгрывающий из Аргентины, Факундо Кампаццо, решил покинуть «Реал» и продолжить карьеру в НБА, мадридцы дали понять Лапровиттоле, что воспользуются опцией в его контракте, чтобы непременно сохранить его в клубе, хотя у игрока было выгодное предложение из «Панатинаикоса», с которым он достиг устной договорённости. Николаса не устроило такое положение дел. Он полагает, что клуб лишь пытается заткнуть дыры и не проявляет к нему должного уважения.



Мадридский клуб упустил топовых разыгрывающих Евролиги — Ника Калатеса и Костаса Слукаса, которые перешли в «Барселону» и «Олимпиакос» соответственно. Имеющиеся в распоряжении главного тренера Пабло Ласо первые номера Серхио Льюль и Карлос Алосен не дотягивают до уровня первых опций в топ-клубе.