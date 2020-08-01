Гомельский прокомментировал высказывания Кириленко и Родионова в адрес друг друга

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о словесной перепалке президента РФБ Андрея Кириленко и президента «Автодора» Владимира Родионова.
Кириленко заявил, что высказывания Родионова противоречат его действиям, поскольку тот утверждает, что надо развивать молодых игроков, а в «Автодоре» в основном играют легионеры. В ответ на это президент саратовского клуба упрекнул главу РФБ, адресовав ему вопрос, как вообще лицо с иностранным паспортом может возглавлять федерацию баскетбола.
«Критика Родионова в адрес РФБ не носит конструктивного характера. Недостатки в работе Кириленко и федерации всем заметны, лежат на поверхности, их легко раскритиковать. Но предложить план работы, подсказать, что нужно исправить, что сделать немедленно, а что отложить на потом, Родионов не смог. Рассматриваю его заявление как составную часть предвыборной кампании», — написал Гомельский на своём сайте.
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