Яннис Адетокунбо превзошёл выдающееся достижение Ларри Бёрда

Яннис Адетокунбо внёс значимый вклад в победу «Милуоки Бакс» над «Бостон Селтикс» (119:112), набрав 36 очков, 16 подборов и 7 передач. Эти показатели помогли ему лишний раз вписать своё имя в историю НБА.
Согласно статистике, на счету Янниса теперь 25 матчей в карьере, где он записал на свой счёт 30+ очков, 15+ подборов и 5+ передач. Адетокунбо превзошёл Ларри Бёрда, в чьей карьере 24 подобных матча.
Теперь единственный игрок в истории НБА, у кого таких матчей больше, — Чарльз Баркли: подобное достижение покорялось ему 32 раза. Но, так как Адетокунбо ещё не исполнилось 26 лет, кажется очевидным, что он вскоре сможет выйти в единоличные лидеры.
Адетокунбо набрал 35+ очков, 15+ подборов и 5+ передач в пятый раз за сезон. Подобное достижение покорилось только Дэвиду Робинсону из «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне-1993/1994.
- 1 августа 2020
-
15:37
-
14:24
-
13:17
-
12:28
-
11:52
-
11:33
-
10:33
-
10:03
-
09:18
-
08:50
-
08:27
-
08:21
-
07:32
-
07:27
-
06:03
-
04:35
-
02:26
-
01:59
-
00:50
-
00:42
-
00:30
- 31 июля 2020
-
23:17
-
22:00
-
20:59
-
20:04
-
19:54
-
19:43
-
19:24
-
18:47
-
17:52
-
15:44
-
14:14
-
13:33
-
12:22
-
11:55