Яннис Адетокунбо превзошёл выдающееся достижение Ларри Бёрда

Яннис Адетокунбо внёс значимый вклад в победу «Милуоки Бакс» над «Бостон Селтикс» (119:112), набрав 36 очков, 16 подборов и 7 передач. Эти показатели помогли ему лишний раз вписать своё имя в историю НБА.



Согласно статистике, на счету Янниса теперь 25 матчей в карьере, где он записал на свой счёт 30+ очков, 15+ подборов и 5+ передач. Адетокунбо превзошёл Ларри Бёрда, в чьей карьере 24 подобных матча.



Теперь единственный игрок в истории НБА, у кого таких матчей больше, — Чарльз Баркли: подобное достижение покорялось ему 32 раза. Но, так как Адетокунбо ещё не исполнилось 26 лет, кажется очевидным, что он вскоре сможет выйти в единоличные лидеры.



Адетокунбо набрал 35+ очков, 15+ подборов и 5+ передач в пятый раз за сезон. Подобное достижение покорилось только Дэвиду Робинсону из «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне-1993/1994.