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Игрок «Майами» не встал на колено в честь брата морпеха, воевавшего в Афганистане

Игрок «Майами» не встал на колено в честь брата морпеха, воевавшего в Афганистане
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Майами Хит» Майерс Ленард не стал становиться на одно колено во время исполнения гимна США перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Одноклубники Ленарда и игроки «Денвера» преклонили колено в знак солидарности с борьбой с расизмом.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «Майами Хит». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ленард остался стоять, приложив руку к сердцу. Спортсмен сказал, что решил поддержать военных США. Брат баскетболиста является морским пехотинцем, он воевал в Афганистане.

«Я поддерживаю движение Black Lives Matter, но я люблю и поддерживаю наших военных. Я поддерживаю моего брата и всех, кто воевал, чтобы защитить нашу страну», — цитирует Ленарда Associated Press.

Преклонение колена стало одним из символов борьбы с расизмом в США и мире. При этом не все поддерживают такой жест.

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