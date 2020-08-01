Сиакам осудил игрока «Орландо» за отказ становиться на колено

Форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам осудил игрока «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека, который отказался становиться на одно колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Айзек никак не выразил поддержку борьбе с расизмом и движению Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). Баскетболист не стал надевать футболку с антирасистским лозунгом.

Айзек объяснил, что он поддерживает людей всех рас, поэтому не хочет выделять темнокожих или ещё кого-либо. Но Сиакама такое объяснение не удовлетворило.

Сенегалец опубликовал коллаж с белыми людьми, которые, по всей видимости, являются противниками расового равноправия в США. «Уважение Джонатану Айзеку за то, что он поддерживает то, во что верит», — подписал фото Сиакам, добавив смайл в тёмных очках и флаг США.