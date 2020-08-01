Сиакам осудил игрока «Орландо» за отказ становиться на колено

Форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам осудил игрока «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека, который отказался становиться на одно колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Айзек никак не выразил поддержку борьбе с расизмом и движению Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). Баскетболист не стал надевать футболку с антирасистским лозунгом.
Айзек объяснил, что он поддерживает людей всех рас, поэтому не хочет выделять темнокожих или ещё кого-либо. Но Сиакама такое объяснение не удовлетворило.
Сенегалец опубликовал коллаж с белыми людьми, которые, по всей видимости, являются противниками расового равноправия в США. «Уважение Джонатану Айзеку за то, что он поддерживает то, во что верит», — подписал фото Сиакам, добавив смайл в тёмных очках и флаг США.
- 2 августа 2020
-
00:41
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:52
-
22:50
-
22:04
-
21:14
-
19:24
-
18:14
-
17:48
-
15:37
-
14:24
-
13:17
-
12:28
-
11:52
-
11:33
-
10:33
-
10:03
-
09:18
-
08:50
-
08:27
-
08:21
-
07:32
-
07:27
-
06:03
-
04:35
-
02:26
-
01:59
-
00:50
-
00:42
-
00:30
- 31 июля 2020
-
23:17
-
22:00
-
20:59
-
20:04
-
19:54