Уоррен покорил феноменальное достижение Стефена Карри и Клэя Томпсона

Лёгкий форвард «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Уоррен в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии Сиксерс» набрал рекордные в карьере 53 очка, сообщает Clutch Points.



Уоррен реализовал 69% бросков с игры (20/29), 75% трёхочковых (9/12) и 100% штрафных (4/4). Он установил карьерный рекорд не только по набранным очкам, но и по забитым броскам с игры и из-за дуги. Уоррен стал 12-м игроком в нынешнем сезоне, который набрал более 50 очков.

Уоррен стал третьим игроком с 2010 года, набравшим 50 и более очков при исполнении 5 или менее штрафных. Ранее это достижение покорилось только защитникам «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри и Клэю Томпсону. Результативность Уоррена в матче против «Филадельфии» является третьей по величине в истории «Индианы Пэйсерс» после Реджи Миллера (57 очков) и Джермейна О'Нила (55 очков).

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