Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Метта Уорлд Пис: я бы тоже не встал на колено

Метта Уорлд Пис: я бы тоже не встал на колено
Баскетбол / НБА 0

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис оценил поступок игрока «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека, который отказался становиться на одно колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Айзек никак не выразил поддержку борьбе с расизмом и движению Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»). Баскетболист также не стал надевать футболку с антирасистским лозунгом.

«Каждый имеет право на высказывание мнения. Я бы тоже не встал на колено. Я не встаю на колени ни перед кем, я бы не стал вставать на колени перед соперником. Я не говорю, что эта история с коленями плохая или хорошая. У каждого есть своё мнение и право делать что угодно. Это было правильно», — приводит слова Метты Уорлд Писа TMZ.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020