Метта Уорлд Пис: я бы тоже не встал на колено

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис оценил поступок игрока «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека, который отказался становиться на одно колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Айзек никак не выразил поддержку борьбе с расизмом и движению Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»). Баскетболист также не стал надевать футболку с антирасистским лозунгом.



«Каждый имеет право на высказывание мнения. Я бы тоже не встал на колено. Я не встаю на колени ни перед кем, я бы не стал вставать на колени перед соперником. Я не говорю, что эта история с коленями плохая или хорошая. У каждого есть своё мнение и право делать что угодно. Это было правильно», — приводит слова Метты Уорлд Писа TMZ.