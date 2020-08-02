Дончич сказал, что думает по поводу перехода Кампаццо в НБА

Игрок «Далласа» Лука Дончич поделился мнением о возможном переходе Факундо Кампаццо в НБА. Ранее сообщалось, что бывшие одноклубники по «Реалу» могут воссоединиться в «Далласе».
«Я рад, что он переходит в НБА. Он заслуживает того, чтобы быть здесь и, надеюсь, он преуспеет в этом лиге», — приводит слова Дончича Eurohoops.
Ранее «Реал» поставил ультиматум Кампаццо, призвав принять решение по своему будущему в течение 7-14 дней. Решение аргентинца создаёт проблемы «Реалу» с комплектованием состава на следующий сезон. Мадридский клуб упустил топовых разыгрывающих Евролиги Ника Калатеса и Костаса Слукаса, которые перешли в «Барселону» и «Олимпиакос» соответственно. Имеющиеся в распоряжении главного тренера Пабло Ласо первые номера Серхио Льюль и Карлос Алосен не дотягивают до уровня первых опций в топ-клубе. Затягивание времени со стороны Кампаццо ещё больше снижает возможности «Реала» найти сильного игрока на позицию разыгрывающего, если аргентинец всё-таки отправится в НБА.
Проблема возникает из-за того, что сезон НБА из-за пандемии коронавируса завершится только в октябре. В случае перехода в НБА Кампаццо должен будет заплатить «Реалу» компенсацию в размере € 6 млн за досрочное расторжение контракта.
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