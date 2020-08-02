Три клуба НБА вошли в топ-5 самых дорогих в мире, опередив футбольные «Реал» и «Барселону»

Журнал Forbes Опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. В первую пятёрку топа вошли сразу три команды Нацмональной баскетбольной ассоциации. «Нью-Йорк никс» оказался на третьем месте, его стоимость оценивается в $ 4,6 млрд. «Лейкерс» стал в рейтинге четвёртым со стоимостью $ 4,4 млрд, а «Годен Стэйт Уорриорз» стал пятым со стомостью $ 4,3 млрд.



Самым же дорогим клубом мира стал клуб НФЛ «Даллас».



Из европейских клубов самое высокое место у футбольного «Реала» — его стоимость оценивается в $ 4,24 млрд.



1. «Даллас» (США, американский футбол) — $ 5,5 млрд

2. «Нью-Йорк Янкис» (США, бейсбол) — $ 5 млрд

3. «Нью-Йорк Никс» (США, баскетбол) — $ 4,6 млрд

4. «Лейкерс» (США, баскетбол) — $ 4,4 млрд

5. «Голден Стэйт» (США, баскетбол) — $ 4,3 млрд

6. «Реал» (Испания, футбол) — $ 4,24 млрд

7. «Нью-Ингленд» (США, американский футбол) — $ 4,1 млрд

8. «Барселона» (Испания, футбол) — $ 4,02 млрд

9. «Нью-Йорк Джайентс» (США, американский футбол) — $ 3,9 млрд

10. «Манчестер Юнайтед» (Англия, футбол) — $ 3,81 млрд.