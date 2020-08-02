Три клуба НБА вошли в топ-5 самых дорогих в мире, опередив футбольные «Реал» и «Барселону»

Журнал Forbes Опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. В первую пятёрку топа вошли сразу три команды Нацмональной баскетбольной ассоциации. «Нью-Йорк никс» оказался на третьем месте, его стоимость оценивается в $ 4,6 млрд. «Лейкерс» стал в рейтинге четвёртым со стоимостью $ 4,4 млрд, а «Годен Стэйт Уорриорз» стал пятым со стомостью $ 4,3 млрд.
Самым же дорогим клубом мира стал клуб НФЛ «Даллас».
Из европейских клубов самое высокое место у футбольного «Реала» — его стоимость оценивается в $ 4,24 млрд.
1. «Даллас» (США, американский футбол) — $ 5,5 млрд
2. «Нью-Йорк Янкис» (США, бейсбол) — $ 5 млрд
3. «Нью-Йорк Никс» (США, баскетбол) — $ 4,6 млрд
4. «Лейкерс» (США, баскетбол) — $ 4,4 млрд
5. «Голден Стэйт» (США, баскетбол) — $ 4,3 млрд
6. «Реал» (Испания, футбол) — $ 4,24 млрд
7. «Нью-Ингленд» (США, американский футбол) — $ 4,1 млрд
8. «Барселона» (Испания, футбол) — $ 4,02 млрд
9. «Нью-Йорк Джайентс» (США, американский футбол) — $ 3,9 млрд
10. «Манчестер Юнайтед» (Англия, футбол) — $ 3,81 млрд.
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