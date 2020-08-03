Факундо Кампаццо готов отказаться от зарплаты в «Реале»

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо готов отказаться от своей зарплаты в мадридском «Реале» за последние три месяца, чтобы без проблем покинуть клуб, сообщает Defensa Central. По информации источника, игрок намерен расторгнуть контракт в ближайшее время, чтобы не участвовать в предсезонном сборе вместе с командой.



Ранее «Реал» поставил ультиматум Кампаццо, призвав принять решение по своему будущему в течение 7-14 дней. Решение аргентинца создаёт проблемы «Реалу» с комплектованием состава на следующий сезон. Мадридский клуб упустил топовых разыгрывающих Евролиги Ника Калатеса и Костаса Слукаса, которые перешли в «Барселону» и «Олимпиакос» соответственно. Имеющиеся в распоряжении главного тренера Пабло Ласо первые номера Серхио Льюль и Карлос Алосен не дотягивают до уровня первых опций в топ-клубе. Затягивание времени со стороны Кампаццо ещё больше снижает возможности «Реала» найти сильного игрока на позицию разыгрывающего, если аргентинец всё-таки отправится в НБА.



Проблема возникает из-за того, что сезон НБА из-за пандемии коронавируса завершится только в октябре. В случае перехода в НБА Кампаццо должен будет заплатить «Реалу» компенсацию в размере € 6 млн за досрочное расторжение контракта. Как сообщает Defensa Central, Кампаццо будет выплачивать неустойку частями, первый «взнос» составит € 2 млн.