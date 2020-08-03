«Бостон», «Орландо» и «Сант-Антонио» одержали победы в матчах НБА

В очередном игровом дне НБА состоялось три матча регулярного чемпионата.



В Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» «Бостон Селтикс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 128:124. Самым результативным в матче был лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 34 очка и записавший в себе актив 4 подбора и 8 передач.



В Киссимми на «Эйч-Пи Филд Хаус» «Орландо Мэджик» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 132:116. Самым полезным в матче был центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл – 23 очка, 11 подборов и 2 передачи.



В Реюньоне на «Виза Атлетик Центр» «Сан-Антонио Спёрс» выиграл у «Мемфис Гриззлиз» со счётом 108:106, одержав уже третью победу подряд. Стоит отметить разыгрывающего «Сан-Антонио» Деджанте Мюррея (21 очко, 10 подборов и 3 передачи), а также разыгрывающего «Мемфиса» Джа Моранта (25 очков, 9 подборов и 9 передач).