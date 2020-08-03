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«Бостон», «Орландо» и «Сант-Антонио» одержали победы в матчах НБА

«Бостон», «Орландо» и «Сант-Антонио» одержали победы в матчах НБА
Баскетбол / НБА 0

В очередном игровом дне НБА состоялось три матча регулярного чемпионата.

В Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» «Бостон Селтикс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 128:124. Самым результативным в матче был лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 34 очка и записавший в себе актив 4 подбора и 8 передач.

В Киссимми на «Эйч-Пи Филд Хаус» «Орландо Мэджик» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 132:116. Самым полезным в матче был центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл – 23 очка, 11 подборов и 2 передачи.

В Реюньоне на «Виза Атлетик Центр» «Сан-Антонио Спёрс» выиграл у «Мемфис Гриззлиз» со счётом 108:106, одержав уже третью победу подряд. Стоит отметить разыгрывающего «Сан-Антонио» Деджанте Мюррея (21 очко, 10 подборов и 3 передачи), а также разыгрывающего «Мемфиса» Джа Моранта (25 очков, 9 подборов и 9 передач).

НБА - регулярный чемпионат
02 августа 2020, воскресенье. 22:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 124
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 30, Хэйворд - 22, Уокер - 14, Кантер - 11, Тайс - 9, Оджелей - 3, Смарт - 3, Уильямс - 2, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс, Уонамэйкер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Нуркич - 30, Трент-мл. - 21, Макколлум - 17, Энтони - 13, Коллинс - 6, Уайтсайд - 5, Хезонья - 2, Адамс, Браун, Габриэль, Литтл, Оар, Саймонс
НБА - регулярный чемпионат
03 августа 2020, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
132 : 116
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Орландо Мэджик: Росс - 25, Вучевич - 23, Гордон - 22, Фульц - 14, Картер-Уильямс - 12, Огастин - 10, Эннис - 8, Берч - 5, Айзек - 4, Фурнье - 4, Кларк - 3, Ивунду - 2, Law, Бамба, Джонсон, Фразьер
Сакраменто Кингз: Джайлс - 23, Фокс - 13, Барнс - 12, Богданович - 12, Джеффрис - 12, Хилд - 12, Холмс - 12, Бэйзмор - 8, Brewer - 4, Паркер - 4, Бьелица - 2, Феррелл - 2, Guy, Багли III, Джеймс, Джозеф, Лень
НБА - регулярный чемпионат
02 августа 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
106 : 108
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Морант - 25, Джексон - 21, Брукс - 16, Аллен - 15, Валанчюнас - 13, Андерсон - 8, Кларк - 8, Porter, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Джонс, Дьенг, Кончар, Мелтон, Толливер, Уинслоу
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 21, Уайт - 16, Дерозан - 14, Гэй - 12, Уокер - 12, Миллз - 10, Джонсон - 9, Ойбанкс - 8, Poeltl - 6, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Зеллер, Лайлз, Мету, Форбс
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