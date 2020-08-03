Яннис Адетокунбо побил рекорд Шакила О'Нила и покорил достижение Карима Абдул-Джаббара

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстон Рокетс» набрал 36 очков, 18 подборов и 8 передач.



Адетокунбо стал вторым баскетболистом лиги за последние 50 лет, который провёл 15 матчей за сезон, набирая как минимум 30 очков, 15 подборов и 5 передач. Ранее это делал только легендарный Карим Абдул-Джаббар. Кроме того, Яннис по итогам матча против «Рокетс» превзошёл рекорд Шакила О'Нила. Адетокунбо провёл 19-ю игру в сезоне, в которой записал на свой счёт как минимум 30 очков и 15 подборов. Это лучший показатель с момента введения линии трёхочковых в НБА. О'Нил набирал подобную статистику 18 раз.

Адетокунбо считается одним из главных претендентов на награду наряду с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в этом году.