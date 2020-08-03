Агент: на бумаге состав «Химок» является сильнейшим в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный агент Станислав Рыжов назвал состав подмосковных «Химок» сильнейшим в Единой лиге ВТБ, правда, только на бумаге.
«Как тренер найдёт баланс между игрой Грега Монро и традиционным стилем — это очень интересно. Если анализировать минусы, то Грег, находящийся в «краске», конечно, перекрывает много возможностей для атак того же Шведа. Но у «Химок» есть сильный разыгрывающий Йович, способный максимально задействовать Монро. Видимо, расчёт будет сделан на такие сочетания, но это уже головная боль Куртинайтиса. А на бумаге, на мой взгляд, состав «Химок» является сильнейшим в Единой лиге», — приводят слова Рыжова «Известия».
Напомним, ранее «Химки» заключили с центровым Грегом Монро контракт на один сезон.
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