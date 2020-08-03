Майки не преклонившего колено игрока стали вторыми по продаваемости в НБА после Леброна

После того как форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек стал единственным баскетболистом, не ставшим преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклин Нетс», майки с его именем стали очень популярными. Их запасы на складах уже практически закончились. При этом лучше продаются лишь майки Леброна Джеймса.



«Кажется, взгляды Айзека нашли немало поклонников, они показывают, что не все одинаково относятся к этим протестам. Какими бы мирными те ни были», — пишут об этом эффекте на портале Fadeaway World.



Айзек получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (132:116). Он повредил левое колено и покинул площадку на кресле-каталке. Айзек провёл на площадке 14 минут и 36 секунд, набрав 4 очка, 4 передачи и 3 подбора.