Новичок «Химок» Монро оценил свой первый сезон в Европе

Центровой Грег Монро, подписавший контракт с подмосковными «Химками», рассказал, каким для него получился первый сезон в Европе.



«Это точно был очень крутой опыт для меня. Старался наслаждаться моментом и возможностью соревноваться на столь высоком уровне. Много новых команд — это новые знания. Кого-то из игроков я уже знал по прошлым выступлениям, много новых знакомств. В прошлом сезоне удалось сделать несколько шагов вперёд в своём развитии. Я голоден до побед. И побеждать — это моя главная задача сейчас.

Было ли сложно привыкнуть к европейскому баскетболу? Не очень. Вряд ли можно говорить о какой-то большой разнице между НБА и Евролигой. В обоих турнирах выступают отличные игроки. Есть определённые нюансы. Например, в правилах. На мой взгляд, самая большая разница — в общей скорости игры. В НБА она всё-таки чуть быстрее, а в Европе акцент делается на технику и тактику», — сказал Монро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.



Монро перешёл в «Химки» из «Баварии». В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».