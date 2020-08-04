«Панатинаикос» выбрал альтернативные опции на позицию разыгрывающего вместо Лапровиттолы

«Панатинаикос» после того, как мадридский «Реал» отказался отпускать разыгрывающего защитника Николаса Лапровиттолу, выбрал альтернативные варианты на замену Нику Калатесу. Как утверждает Basketservisi, греческий клуб рассматривает кандидатуры Хоакина Колома из «Валенсии» и Джоша Грея, который в прошлом сезоне подписал двусторонний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс» и выступал в Лиге развития НБА.
В минувшем розыгрыше Евролиги Колом в составе «Валенсии» сыграл 26 матчей (8 в основе), на паркете он в среднем проводил по 17,8 минуты, набирал 7,3 очка, отдавал 4,2 передачи и совершал 1,5 подбора.
Грей демонстрировал высокие показатели в низших лигах, но не имеет опыта игры на высоком уровне. Его переход в «Пао» расценивается как работа на перспективу.
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