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«Панатинаикос» выбрал альтернативные опции на позицию разыгрывающего вместо Лапровиттолы

«Панатинаикос» выбрал альтернативные опции на позицию разыгрывающего вместо Лапровиттолы
Баскетбол / Евролига 0

«Панатинаикос» после того, как мадридский «Реал» отказался отпускать разыгрывающего защитника Николаса Лапровиттолу, выбрал альтернативные варианты на замену Нику Калатесу. Как утверждает Basketservisi, греческий клуб рассматривает кандидатуры Хоакина Колома из «Валенсии» и Джоша Грея, который в прошлом сезоне подписал двусторонний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс» и выступал в Лиге развития НБА.

В минувшем розыгрыше Евролиги Колом в составе «Валенсии» сыграл 26 матчей (8 в основе), на паркете он в среднем проводил по 17,8 минуты, набирал 7,3 очка, отдавал 4,2 передачи и совершал 1,5 подбора.

Грей демонстрировал высокие показатели в низших лигах, но не имеет опыта игры на высоком уровне. Его переход в «Пао» расценивается как работа на перспективу.

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