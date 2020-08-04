«Бог нас наказал». Ерёмин рассказал о причине поражения сборной СССР на Олимпиаде-1980

Баскетбольная сборная СССР на московской Олимпиаде 1980 года уступила Италии и Югославии, довольствовавшись лишь бронзой по итогам турнира. Станислав Ерёмин, который тогда играл в команде Александра Гомельского, поделился мнением, почему национальной команде не удалось взять золото.
«Главная причина нашего поражения — отказ США приезжать на Игры-1980. Мы почувствовали, что являемся фаворитами и должны выиграть в любом случае. И за это бог нас наказал. Мы уже начали делить медали и победные бонусы. Все уже были в эйфории, мечтали, какое счастье ждёт нас после золота домашней Олимпиады.
Где-то я читал, что Сергей Белов сказал, что мы злоупотребляли алкоголем. Могу точно сказать, что никто не пил, дисциплина была железная, все хотели выиграть. Перед Олимпиадой мы обыгрывали всех по 20-30 очков, у той же Италии крупно выиграли на выезде полурезервным составом. Возможно, это тоже наложило свой отпечаток», — приводит слова Ерёмина «Спорт-экспресс».
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