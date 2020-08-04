Дмитрий Кулагин рассказал, как познакомился с Майклом Джорданом

Экс-баскетболист «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин рассказал, при каких обстоятельствах познакомился с легендой «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.



«Что было причиной моей любви к баскетболу? Тут множество факторов. Не помню, чтобы в моей голове когда-то появилась мысль о том, что я устал, или не хочу играть, или что не могу побеждать. Благодарен моим родителям, что привели меня на первую баскетбольную тренировку, показали мне этот вид спорта. Конкуренция — это неотъемлемая часть взросления и становления спортсмена. У нас с братом разный характер, каждый проявляет себя по-своему. И чтобы выяснить, кто сильнее, надо было побеждать на площадке.



Я знаком с Майклом Джорданом, это прикольно, если честно. Выиграл путёвку в Нью-Йорк, мы там провели товарищеский матч под вывеской «звёзды мира против звёзд Америки». Там нам посчастливилось познакомиться с Джорданом, задать ему вопрос и пожать руку», — цитирует Кулагина «Матч ТВ».