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Демаркус Казинс потроллил «Сакраменто» после неудачного рестарта сезона

Демаркус Казинс потроллил «Сакраменто» после неудачного рестарта сезона
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок «Сакраменто Кингз» Демаркус Казинс отреагировал на неудачный старт своей бывшей команды в возобновлённом сезоне НБА. «Короли» накануне уступили «Даллас Маверикс» со счётом – 110:114 ОТ. Это поражение для них стало третьим подряд после рестарта.

«Кингз» вели в счёте практически весь матч. Но в заключительной четверти «Даллас» смог отыграться и перевести встречу в овертайм, где «Маверикс» одержали победу. Демаркус по этому поводу оставил всего четыре слова на своей странице в «Твиттере».

«Кто теперь козел отпущения?» — написал Казинс.

Его реакцию легко понять. Демаркус всё ещё испытывает горечь от того, что произошло между ним и «Сакраменто». 29-летний игрок был выбран «Кингз» в качестве пятого общего номера на драфте НБА 2010 года и провел с клубом 7 сезонов. Во время своего пребывания в «Сакраменто» Казинс стал одним из самых ярких игроков лиги, но многочисленные конфликты как на площадке, так и вне её, а также несколько травм испортили отношения игрока с клубом.

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