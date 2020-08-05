Лу Уильямс прояснил ситуацию с посещением стрип-клуба

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс рассказал, почему посетил заведение со стриптизом, когда отлучался из расположения команды для похорон наставника, воспитавшего его. По словам игрока, он регулярно посещал это место, чтобы поесть. В меню даже есть куриные крылышки, названные в его честь.



«Похоронное бюро находилось в паре кварталов от одного из моих любимых ресторанов. Документально подтверждено, как много я говорю об этом месте, как много ем там. Я просто сделал то, что было для меня обычным делом. Мне нередко доводится бывать в этом месте в это время дня, с 17:30 до 18:00.

В то время мне казалось, что я принимаю ответственное решение. Оглядываясь назад, на всё происходящее в мире, на пандемию, могу сказать, что, возможно, это было не лучшее решение», — приводит слова Уильямса Clutch Points.



Уильямс уже вернулся в Орландо. Защитник ушёл на карантин. Срок пребывания Лу в изоляции может затянуться в зависимости от результата расследования лиги.