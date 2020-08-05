Лу Уильямс прояснил ситуацию с посещением стрип-клуба

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс рассказал, почему посетил заведение со стриптизом, когда отлучался из расположения команды для похорон наставника, воспитавшего его. По словам игрока, он регулярно посещал это место, чтобы поесть. В меню даже есть куриные крылышки, названные в его честь.
«Похоронное бюро находилось в паре кварталов от одного из моих любимых ресторанов. Документально подтверждено, как много я говорю об этом месте, как много ем там. Я просто сделал то, что было для меня обычным делом. Мне нередко доводится бывать в этом месте в это время дня, с 17:30 до 18:00.
В то время мне казалось, что я принимаю ответственное решение. Оглядываясь назад, на всё происходящее в мире, на пандемию, могу сказать, что, возможно, это было не лучшее решение», — приводит слова Уильямса Clutch Points.
Уильямс уже вернулся в Орландо. Защитник ушёл на карантин. Срок пребывания Лу в изоляции может затянуться в зависимости от результата расследования лиги.
- 5 августа 2020
-
11:06
-
10:43
-
09:47
-
08:25
-
08:18
-
08:12
-
07:56
-
07:24
-
07:03
-
06:51
-
05:27
-
02:35
-
00:27
- 4 августа 2020
-
23:17
-
22:55
-
22:02
-
21:50
-
21:36
-
21:12
-
21:07
-
20:49
-
20:18
-
19:33
-
18:56
-
17:57
-
14:53
-
14:38
-
14:03
-
12:22
-
12:12
-
12:04
-
10:43
-
09:33
-
08:03
-
07:59