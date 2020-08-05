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Лу Уильямс прояснил ситуацию с посещением стрип-клуба

Лу Уильямс прояснил ситуацию с посещением стрип-клуба
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс рассказал, почему посетил заведение со стриптизом, когда отлучался из расположения команды для похорон наставника, воспитавшего его. По словам игрока, он регулярно посещал это место, чтобы поесть. В меню даже есть куриные крылышки, названные в его честь.

«Похоронное бюро находилось в паре кварталов от одного из моих любимых ресторанов. Документально подтверждено, как много я говорю об этом месте, как много ем там. Я просто сделал то, что было для меня обычным делом. Мне нередко доводится бывать в этом месте в это время дня, с 17:30 до 18:00.

В то время мне казалось, что я принимаю ответственное решение. Оглядываясь назад, на всё происходящее в мире, на пандемию, могу сказать, что, возможно, это было не лучшее решение», — приводит слова Уильямса Clutch Points.

Уильямс уже вернулся в Орландо. Защитник ушёл на карантин. Срок пребывания Лу в изоляции может затянуться в зависимости от результата расследования лиги.

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