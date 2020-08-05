Баскетбольный клуб уволил игрока за распространение теорий заговора о коронавирусе
Клуб «Телеком Баскетс», выступающий в Бундеслиге, расторг контракт с игроком Джошико Сайбу за распространение теорий заговора о коронавирусе и участие в демонстрации, состоявшейся в Берлине 2 августа. Об этом сообщает Bild со ссылкой на генерального директор клуба Вольфганг Видлих.
Сайбу стал игроком «Телеком Баскетс» летом 2019 года. Клуб воспользовался пунктом в контракте баскетболиста, который связан с «нарушениями условий текущего трудового договора в качестве профессионального спортсмена».
При этом в «Телеком Баскетс» заявили, что клуб, как и другие участники Бундеслиги «тщательно работают над планами соблюдения гигиены и безопасности зрителей на следующий сезон и придерживаются принципов по охране труда для игроков».
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