Баскетбольный клуб уволил игрока за распространение теорий заговора о коронавирусе

Клуб «Телеком Баскетс», выступающий в Бундеслиге, расторг контракт с игроком Джошико Сайбу за распространение теорий заговора о коронавирусе и участие в демонстрации, состоявшейся в Берлине 2 августа. Об этом сообщает Bild со ссылкой на генерального директор клуба Вольфганг Видлих.



Сайбу стал игроком «Телеком Баскетс» летом 2019 года. Клуб воспользовался пунктом в контракте баскетболиста, который связан с «нарушениями условий текущего трудового договора в качестве профессионального спортсмена».

При этом в «Телеком Баскетс» заявили, что клуб, как и другие участники Бундеслиги «тщательно работают над планами соблюдения гигиены и безопасности зрителей на следующий сезон и придерживаются принципов по охране труда для игроков».