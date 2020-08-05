«Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Баскония» совершили новые межсезонные ходы

Американский форвард Джеймс Гист в «сториз» своего «инстаграма» сообщил, что больше не является игроком «Црвены Звезды». Баскетболист перешёл в сербскую команду летом 2019 года, подписав контракт на два года. Однако пути клуба и игрока разошлись.
«Баскония», согласно сообщению Eurohoops, продлила контракт с защитником Зораном Драгичем на сезон-2020/2021.
Младший брат звезды «Майами Хит» Горана Драгича присоединился к испанскому клубу в январе. В 11 матчах чемпионата Испании 31-летний защитник набирал в среднем 7,1 очка. В Евролиге — 7,8.
Турецкий «Фенербахче» заключил контракт с разыгрывающим Кенан Сипахи, который раньше выступал за молодёжные команды клуба и периодически вызывался в основу. Об этом сообщает Sportando. Минувший сезон Сипахи провёл в составе «Бетиса», набирая в среднем 7,3 очка и 3,5 передачи в матчах АСВ.
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