«Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Баскония» совершили новые межсезонные ходы

Американский форвард Джеймс Гист в «сториз» своего «инстаграма» сообщил, что больше не является игроком «Црвены Звезды». Баскетболист перешёл в сербскую команду летом 2019 года, подписав контракт на два года. Однако пути клуба и игрока разошлись.



«Баскония», согласно сообщению Eurohoops, продлила контракт с защитником Зораном Драгичем на сезон-2020/2021.

Младший брат звезды «Майами Хит» Горана Драгича присоединился к испанскому клубу в январе. В 11 матчах чемпионата Испании 31-летний защитник набирал в среднем 7,1 очка. В Евролиге — 7,8.



Турецкий «Фенербахче» заключил контракт с разыгрывающим Кенан Сипахи, который раньше выступал за молодёжные команды клуба и периодически вызывался в основу. Об этом сообщает Sportando. Минувший сезон Сипахи провёл в составе «Бетиса», набирая в среднем 7,3 очка и 3,5 передачи в матчах АСВ.