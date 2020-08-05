Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Баскония» совершили новые межсезонные ходы

«Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Баскония» совершили новые межсезонные ходы
Баскетбол / Евролига 0

Американский форвард Джеймс Гист в «сториз» своего «инстаграма» сообщил, что больше не является игроком «Црвены Звезды». Баскетболист перешёл в сербскую команду летом 2019 года, подписав контракт на два года. Однако пути клуба и игрока разошлись.

«Баскония», согласно сообщению Eurohoops, продлила контракт с защитником Зораном Драгичем на сезон-2020/2021.

Младший брат звезды «Майами Хит» Горана Драгича присоединился к испанскому клубу в январе. В 11 матчах чемпионата Испании 31-летний защитник набирал в среднем 7,1 очка. В Евролиге — 7,8.

Турецкий «Фенербахче» заключил контракт с разыгрывающим Кенан Сипахи, который раньше выступал за молодёжные команды клуба и периодически вызывался в основу. Об этом сообщает Sportando. Минувший сезон Сипахи провёл в составе «Бетиса», набирая в среднем 7,3 очка и 3,5 передачи в матчах АСВ.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020