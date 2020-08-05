«Панатинаикос» почтил память погибших в Бейруте
Баскетбольный клуб «Панатинаикос» выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от взрыва в Бейруте.
«Наши искренние соболезнования гражданам Бейрута, пострадавшим от вчерашнего смертоносного взрыва. Молимся о скорейшем выздоровлении всех», — написала пресс-служба «Панатинаикоса в „Твиттере“.
Напомним, вчера в столице Ливана произошёл взрыв. По сообщениям средств массовой информации, ущерб от происшествия оценивается в $ 3–5 млрд. Сообщалось, что от взрыва погибло более 100 человек, более 4000 пострадали.
Возможной причиной происшествия стало хранение на складе в Бейруте почти 3000 тонн селитры. Сообщается, что взрывчатое вещество хранилось на протяжении шести лет без надлежащих мер безопасности.
- 5 августа 2020
-
21:52
-
20:49
-
19:06
-
18:02
-
17:59
-
17:02
-
15:40
-
14:15
-
13:52
-
13:45
-
12:28
-
11:06
-
10:43
-
09:47
-
08:25
-
08:18
-
08:12
-
07:56
-
07:24
-
07:03
-
06:51
-
05:27
-
02:35
-
00:27
- 4 августа 2020
-
23:17
-
22:55
-
22:02
-
21:50
-
21:36
-
21:12
-
21:07
-
20:49
-
20:18
-
19:33
-
18:56
Партнерский контент