«Панатинаикос» почтил память погибших в Бейруте

Баскетбольный клуб «Панатинаикос» выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от взрыва в Бейруте.



«Наши искренние соболезнования гражданам Бейрута, пострадавшим от вчерашнего смертоносного взрыва. Молимся о скорейшем выздоровлении всех», — написала пресс-служба «Панатинаикоса в „Твиттере“.

Напомним, вчера в столице Ливана произошёл взрыв. По сообщениям средств массовой информации, ущерб от происшествия оценивается в $ 3–5 млрд. Сообщалось, что от взрыва погибло более 100 человек, более 4000 пострадали.



Возможной причиной происшествия стало хранение на складе в Бейруте почти 3000 тонн селитры. Сообщается, что взрывчатое вещество хранилось на протяжении шести лет без надлежащих мер безопасности.