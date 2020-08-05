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«Панатинаикос» почтил память погибших в Бейруте

«Панатинаикос» почтил память погибших в Бейруте
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольный клуб «Панатинаикос» выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших от взрыва в Бейруте.

«Наши искренние соболезнования гражданам Бейрута, пострадавшим от вчерашнего смертоносного взрыва. Молимся о скорейшем выздоровлении всех», — написала пресс-служба «Панатинаикоса в „Твиттере“.

Напомним, вчера в столице Ливана произошёл взрыв. По сообщениям средств массовой информации, ущерб от происшествия оценивается в $ 3–5 млрд. Сообщалось, что от взрыва погибло более 100 человек, более 4000 пострадали.

Возможной причиной происшествия стало хранение на складе в Бейруте почти 3000 тонн селитры. Сообщается, что взрывчатое вещество хранилось на протяжении шести лет без надлежащих мер безопасности.

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