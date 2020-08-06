Док Риверс отреагировал на критические слова Трампа о преклонении колена в НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об акции с преклонением колена. Напомним, ранее Трамп заявил, что считает позорной акцию игроков НБА с преклонением колена во время исполнения национального гимна перед матчами.



«Мы потеряли одного парня. ну и что? Справедливость на нашей стороне и мы знаем об этом. Надпись на кепке, которую я ношу, это именно то, что президент пытается заставить нас не делать, что является не меньшим позором», — приводит слова Риверса Clutch Points.



Напомним, ранее форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек стал первым игроком НБА, не ставшим на колено во время исполнения гимна. Более того, спортсмен не надел футболку с антирасистскими лозунгами.



Айзек объяснил, что поддерживает людей всех национальностей и рас, поэтому решил не выделять какую-либо этническую группу.