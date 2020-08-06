«Бостон» разгромил «Бруклин» с разницей +34, «Торонто» одержал седьмую победу подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 149:115.

В составе победителей самым результативным стал США Джейлен Браун, который записал в свой актив 21 очко. Джейсон Тейтум набрал 19 очков. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Джеремайя Мартин, набравший 20 очков.

В другом матче «Торонто Рэпторс» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 109:99. Для «Торонто» эта победа стала седьмой кряду.

Ранее «Юта Джаз» обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 124:115, а «Вашингтон Уизардс» проиграл «Филадельфии Сиксерс» со счётом 98:107.