«Бостон» разгромил «Бруклин» с разницей +34, «Торонто» одержал седьмую победу подряд
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 149:115.
В составе победителей самым результативным стал США Джейлен Браун, который записал в свой актив 21 очко. Джейсон Тейтум набрал 19 очков. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Джеремайя Мартин, набравший 20 очков.
В другом матче «Торонто Рэпторс» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 109:99. Для «Торонто» эта победа стала седьмой кряду.
Ранее «Юта Джаз» обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 124:115, а «Вашингтон Уизардс» проиграл «Филадельфии Сиксерс» со счётом 98:107.
НБА - регулярный чемпионат
06 августа 2020, четверг. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
149 : 115
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 21, Тейтум - 19, Уильямс - 18, Хэйворд - 18, Уонамэйкер - 13, Смарт - 12, Тайс - 10, Оджелей - 9, Грин - 8, Кантер - 7, Эдвардс - 7, Лэнгфорд - 4, Уильямс - 3, Пуарье, Уокер, Уотерс, Фалль
Бруклин Нетс: Мартин - 20, Харрис - 14, ЛеВерт - 13, Муса - 13, Аллен - 11, Холл - 11, Куруч - 9, Джонсон - 7, Кьоцца - 7, Андерсон - 6, Луваву-Кабарро - 4, Кроуфорд, Темпл, Томас
НБА - регулярный чемпионат
06 августа 2020, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
99 : 109
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Росс - 15, Фурнье - 15, Вучевич - 12, Ивунду - 11, Кларк - 10, Гордон - 9, Огастин - 9, Фульц - 8, Эннис - 8, Берч - 2, Law, Айзек, Бамба, Джонсон, Картер-Уильямс, Фразьер
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 21, Сиакам - 15, Пауэлл - 14, Марк Газоль - 13, Ануноби - 12, Ибака - 11, Лоури - 8, Холлис-Джефферсон - 7, Дэвис - 4, Джонсон - 2, Миллер - 2, Бриссетт, Буше, Маккоу, Томас, Уотсон, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
05 августа 2020, среда. 21:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
124 : 115
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Инглс - 25, Конли - 23, Гобер - 21, Митчелл - 18, О'Нил - 15, Кларксон - 14, Брэдли - 4, Ньянг - 3, Tucker - 1, Morgan, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиай, Они, Уильямс-Госс
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 23, Валанчюнас - 21, Аллен - 20, Морант - 20, Андерсон - 12, Кларк - 6, Толливер - 6, Мелтон - 5, Дьенг - 2, Porter, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Джексон, Джонс, Кончар, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
05 августа 2020, среда. 23:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
98 : 107
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Брайант - 19, Робинсон - 19, Браун - 17, Смит - 12, Напьер - 9, Хатимура - 8, Бонга - 6, Вагнер - 5, Скофилд - 3, Грант, Маинми, Мэтьюз, Пасечникс, Уильямс, Ютофф
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Харрис - 17, Ричардсон - 15, Милтон - 14, Коркмаз - 10, Бёркс - 9, Симмонс - 8, Тибулл - 2, Хорфорд - 2, Pelle, Shayok, Нето, О'Куинн, Робинсон, Скотт
- 6 августа 2020
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- 5 августа 2020
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