«Лейкерс» отметились тремя антирекордами после рестарта НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» набирает в среднем наименьшее количество очков за игру и показывают худшую точность с игры и из-за дуги после рестарта сезона НБА в Орландо, сообщает Stat Muse на своей странице в «Твиттере».
«Лейкерс» являются единственной из 22 участвующих в рестарте команд, набирающих менее 100 очков в среднем за матч. Результативность подопечных Фрэнка Вогеля составляет всего 99,3 очка за игру. Точность с игры равна 39,8%, из-за дуги — 25,2% Вторые худшие команды в каждом из упомянутых аспектов. 105,0 набранного очка («Вашингтон Уизардс»), 42,0% с игры («Даллас Маверикс»), 29,8% трёхочковых («Даллас Маверикс»).
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» крупно уступили «Оклахома-Сити Тандер» (86:105).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Оклахома-Сити Тандер».
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