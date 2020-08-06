Гомельский: причина смены клуба для Хайнса лежит на поверхности

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на предположение болельщика, что экс-капитан московского ЦСКА Кайл Хайнс после известий о подписании клубом Николы Милутинова «не захотел мириться с тем, что он, возможно, будет на вторых ролях», и покинул красно-синих, а Димитрис Итудис и Андрей Ватутин «не смогли найти нужные слова, чтобы убедить игрока».



«Всё так и было. Хайнс объявил о своём решении покинуть ЦСКА через пару дней после подписания Милутинова. И причина смены клубов для него лежит на поверхности. А вопрос о том, не смогли или не захотели найти слова объяснения Итудис и Ватутин, открытый», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.