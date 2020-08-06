Не участвующий в рестарте сезона клуб обошёл «Вашингтон» в турнирной таблице НБА
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс», не участвующий в рестарте сезона Национальной баскетбольной ассоциации, обошёл в турнирной таблице «Вашингтон Уизардс». После четырёх поражений подряд в Орландо «Вашингтон» за сезон одержал 35,3% побед, в то время как «Шарлотт» до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса одержал победы в 35,4% матчей.
Несмотря на то что «Вашингтон» опустился на 10-ю позицию в конференции, он не сможет улучшить свои позиции на предстоящем драфте новичков, поскольку позиции драфта были распределены по итогам первой половины сезона — до его приостановки.
Накануне «Вашингтон Уизардс» проиграл «Филадельфии Севенти Сиксерс» со счётом 98:107.
- 6 августа 2020
-
18:45
-
18:42
-
16:18
-
14:55
-
13:55
-
13:50
-
12:08
-
11:20
-
11:02
-
09:56
-
09:30
-
08:30
-
08:19
-
07:56
-
07:48
-
07:28
-
07:11
-
04:38
-
01:54
-
00:32
- 5 августа 2020
-
22:50
-
22:46
-
21:52
-
20:49
-
19:06
-
18:02
-
17:59
-
17:02
-
15:40
-
14:15
-
13:52
-
13:45
-
12:28
-
11:06
-
10:43
Партнерский контент