Не участвующий в рестарте сезона клуб обошёл «Вашингтон» в турнирной таблице НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс», не участвующий в рестарте сезона Национальной баскетбольной ассоциации, обошёл в турнирной таблице «Вашингтон Уизардс». После четырёх поражений подряд в Орландо «Вашингтон» за сезон одержал 35,3% побед, в то время как «Шарлотт» до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса одержал победы в 35,4% матчей.



Несмотря на то что «Вашингтон» опустился на 10-ю позицию в конференции, он не сможет улучшить свои позиции на предстоящем драфте новичков, поскольку позиции драфта были распределены по итогам первой половины сезона — до его приостановки.



Накануне «Вашингтон Уизардс» проиграл «Филадельфии Севенти Сиксерс» со счётом 98:107.