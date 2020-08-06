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Не участвующий в рестарте сезона клуб обошёл «Вашингтон» в турнирной таблице НБА

Не участвующий в рестарте сезона клуб обошёл «Вашингтон» в турнирной таблице НБА
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс», не участвующий в рестарте сезона Национальной баскетбольной ассоциации, обошёл в турнирной таблице «Вашингтон Уизардс». После четырёх поражений подряд в Орландо «Вашингтон» за сезон одержал 35,3% побед, в то время как «Шарлотт» до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса одержал победы в 35,4% матчей.

Несмотря на то что «Вашингтон» опустился на 10-ю позицию в конференции, он не сможет улучшить свои позиции на предстоящем драфте новичков, поскольку позиции драфта были распределены по итогам первой половины сезона — до его приостановки.

Накануне «Вашингтон Уизардс» проиграл «Филадельфии Севенти Сиксерс» со счётом 98:107.

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