«Филадельфия» осталась без Бена Симмонса

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Симмонс в среду травмировал левое колено в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс». МРТ-обследование после игры не выявило серьезного повреждения. После более детального медицинского осмотра выяснилось, что у Симмонса вывих левой коленной чашечки.
«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 41-27. Команде Бретта Брауна осталось провести ещё 5 матчей в регулярном чемпионате. «Сиксерс» уже обеспечили себе попадание в плей-офф.
Симмонс в нынешнем сезоне набирает в среднем 16,4 очка, 7,8 подбора и 8,0 передачи.
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