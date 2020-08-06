«Филадельфия» осталась без Бена Симмонса

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Симмонс в среду травмировал левое колено в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс». МРТ-обследование после игры не выявило серьезного повреждения. После более детального медицинского осмотра выяснилось, что у Симмонса вывих левой коленной чашечки.



«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 41-27. Команде Бретта Брауна осталось провести ещё 5 матчей в регулярном чемпионате. «Сиксерс» уже обеспечили себе попадание в плей-офф.



Симмонс в нынешнем сезоне набирает в среднем 16,4 очка, 7,8 подбора и 8,0 передачи.