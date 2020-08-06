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«Пеликанс» установили исторический антирекорд, «Кингз» обновили достижение всех времён

«Пеликанс» установили исторический антирекорд, «Кингз» обновили достижение всех времён
Баскетбол / НБА 0

В эти минуты в Орландо (штат Флорида, США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА — «Нью-Орлеан Пеликанс» встречается с «Сакраменто Кингз». Первая четверть противостояния команд завершилась со счётом 49:39 в пользу команды из Калифорнии.

Таким образом, «Кингз» установили рекорд клуба по количеству набранных очков за одну четверть. В то же время «Нью-Орлеан» установил антирекорд. Клуб из Луизианы никогда не пропускал в одной четверти такое количество очков.

Отметим, в преддверии встречи «Нью-Орлеан» занимал одиннадцатое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 29 побед в 67 матчах. «Сакраменто» располагается на тринадцатом месте, с балансом 28 побед и 39 поражений.

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