В НБА провели третью по результативности первую четверть в истории

Первая четверть матча регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» завершилась со счётом 49:39 в пользу команды из Калифорнии.

Команды провели третью по результативности четверть за всю историю НБА, набрав в сумме 88 очков. Больше набирали только в играх «Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» в 1982 году (91 очко) и «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» в 2019 году (90). 49 набранных очков «Кингз» за стартовый игровой отрезок — третий лучший результат в истории лиги.

Кроме того, «Кингз» установили рекорд клуба по количеству набранных очков за одну четверть. В то же время «Нью-Орлеан» установил антирекорд. Клуб из Луизианы никогда не пропускал в одной четверти такое количество очков.