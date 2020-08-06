24 очка Зайона не спасли «Нью-Орлеан» от крупного поражения в матче с «Сакраменто»

В Орландо (штат Флорида, США) завершился первый матч очередного игрового дня в НБА — «Сакраменто Кингз» встречался с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Команда из Калифорнии сразу завладела инициативой и после первой четверти вела с разницей в 10 очков — 49:39. Во втором отрезке луизианцы немного сократили отставание — 70:77. Однако после большого перерыва «Кингз» снова доминировали и в итоге одержали победу с крупным счётом — 140:125.

Самым результативным в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 35 очков, собравший 5 подборов и совершивший 5 передач. Дабл-дабл из 30 очков и 10 передач — у Д'Арона Фокса. В «Нью-Орлеане» лучшим стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка, также 24 очка записал в актив Брендон Ингрэм.