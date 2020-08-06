24 очка Зайона не спасли «Нью-Орлеан» от крупного поражения в матче с «Сакраменто»
В Орландо (штат Флорида, США) завершился первый матч очередного игрового дня в НБА — «Сакраменто Кингз» встречался с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Команда из Калифорнии сразу завладела инициативой и после первой четверти вела с разницей в 10 очков — 49:39. Во втором отрезке луизианцы немного сократили отставание — 70:77. Однако после большого перерыва «Кингз» снова доминировали и в итоге одержали победу с крупным счётом — 140:125.
Самым результативным в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 35 очков, собравший 5 подборов и совершивший 5 передач. Дабл-дабл из 30 очков и 10 передач — у Д'Арона Фокса. В «Нью-Орлеане» лучшим стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка, также 24 очка записал в актив Брендон Ингрэм.
НБА - регулярный чемпионат
06 августа 2020, четверг. 20:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
140 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Богданович - 35, Фокс - 30, Барнс - 22, Бьелица - 11, Джозеф - 10, Бэйзмор - 8, Лень - 8, Холмс - 8, Феррелл - 3, Хилд - 3, Джеффрис - 2, Brewer, Guy, Багли III, Джайлс, Джеймс, Паркер
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Уильямсон - 24, Холидэй - 19, Редик - 18, Харт - 11, Болл - 9, Джексон - 6, Фэйворс - 6, Мелли - 4, Хэйс - 4, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Мур, Окафор, Торнвелл, Уильямс, Читэм
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