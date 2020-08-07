«Химки» определились с решением по последнему легионеру

Руководство «Химок» намерено сохранить в составе американского защитника Криса Крамера. Ожидается, что это будет последнее подписание команды в межсезонье.

«В клубе действительно склоняются к тому, чтобы оставить Криса на сезон-2020/21.Крамер — идеальное сочетание «цена – качество», спокойный парень, который выполняет все установки тренера и готов делать много черновой работы. Плюс он адаптировался к игровой модели, жизни в Москве. Также важное значение имеет вся эта история с коронавирусом и оформлением виз новичкам. В этом плане с Крисом не будет никаких проблем», — приводит слова источника в клубе «Известия».

Напомним, Крамер пополнил ряды «Химок» в преддверии минувшего сезона. В Евролиге он набирал 5,1 очка и совершал 2,9 передачи.