Дабл-даблы Смита и Брауна не помогли «Вашингтону» спастись от поражения «Нью-Орлеану»

В Реюньоне (США) на стадионе «Виза Атлетик Центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Вашингтон Уизардс». Победу в матче одержали номинальные хозяева площадки – игроки «Пеликанс», со счётом 118:107 (28:32, 26:24, 37:25, 27:26).

Самый значительный вклад в победу «Нью-Орлеана» внёс 30-летний американский разыгрывающий Джру Холидей, набравший 28 очков и совершивший 3 подбора и 6 передач.

Сразу два игрока «Уизардс» — лёгкий форвард Трой Браун (20 очков, 10 подборов и 5 передач) и разыгрывающий Иш Смит (18 очков, 6 подборов и 10 передач) — отметились дабл-даблами. В составе «Пеликанс» подобным статистическим достижением отметился форвард Деррик Фэйворс, который набрал 12 очков и совершил 12 подборов и 1 передачу.

«Нью-Орлеан Пеликанс» (30-39) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Вашингтон Уизардс» — 10-й на Востоке.