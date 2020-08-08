Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-даблы Смита и Брауна не помогли «Вашингтону» спастись от поражения «Нью-Орлеану»

Дабл-даблы Смита и Брауна не помогли «Вашингтону» спастись от поражения «Нью-Орлеану»
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «Виза Атлетик Центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Вашингтон Уизардс». Победу в матче одержали номинальные хозяева площадки – игроки «Пеликанс», со счётом 118:107 (28:32, 26:24, 37:25, 27:26).

Самый значительный вклад в победу «Нью-Орлеана» внёс 30-летний американский разыгрывающий Джру Холидей, набравший 28 очков и совершивший 3 подбора и 6 передач.

Сразу два игрока «Уизардс» — лёгкий форвард Трой Браун (20 очков, 10 подборов и 5 передач) и разыгрывающий Иш Смит (18 очков, 6 подборов и 10 передач) — отметились дабл-даблами. В составе «Пеликанс» подобным статистическим достижением отметился форвард Деррик Фэйворс, который набрал 12 очков и совершил 12 подборов и 1 передачу.

«Нью-Орлеан Пеликанс» (30-39) занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Вашингтон Уизардс» — 10-й на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
08 августа 2020, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
118 : 107
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидэй - 28, Ингрэм - 17, Редик - 15, Джексон - 13, Фэйворс - 12, Мелли - 10, Харт - 10, Хэйс - 6, Мур - 5, Болл - 2, Александер-Уолкер, Окафор, Торнвелл, Уильямс, Уильямсон, Читэм
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 23, Брайант - 22, Браун - 20, Смит - 18, Напьер - 9, Бонга - 7, Робинсон - 6, Вагнер - 2, Грант, Маинми, Мэтьюз, Пасечникс, Скофилд, Уильямс, Ютофф
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020