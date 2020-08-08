Дрэймонд Грин в прямом эфире заявил, что Букер должен сменить клуб

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин призвал Девина Букера покинуть «Финикс Санз».



«Приятно видеть, что Букер играет хорошо, приятно видеть, что „Финикс“ играет хорошо, но, прошу, заберите моего приятеля из этой команды. Это плохо для него и для его карьеры. Нужно, чтобы Букер перешёл куда-нибудь, где он сможет постоянно играть в хороший баскетбол и побеждать. Хочу ли я заманить Букера в „Годен Стэйт“? Возможно», — сказал Дрэймонд Грин в эфире программы NBA Tip-Off.



«Финикс Санз» одержал четыре победы подряд после возобновления регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящий момент «Финикс» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции.