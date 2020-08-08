Не сыгравший ни одного матча в сезоне Дюрант получит $ 1 млн за выход «Нетс» в плей-офф

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, не сыгравший в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, получит бонус в размере $ 1 млн за выход команды в плей-офф, сообщает TalkBasket. Напомним, «Бруклин» одержал победу над «Сакраменто» и обеспечил себе выход в плей-офф.



Баскетболист около года восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия. Невзирая на то что сезон НБА был приостановлен в середине марта и будет возобновлён лишь в конце июля, шансов на возвращение игрока в строй практически нет.



Напомним, форвард стал игроком «Бруклин Нетс» в минувшее межсезонье, но так и не провёл за команду ни одного матча. Дюрант в конце минувшего сезона, защищая цвета «Голден Стэйт Уорриорз», получил тяжёлую травму.



Ожидается, что с возвращением Кевина Дюранта в игру команда «Бруклин Нетс» станет одной из самых конкурентоспособных не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.