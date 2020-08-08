«Голден Стэйт» нацелен заполучить одного из лучших форвардов НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» нацелился заполучить игрока «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, сообщает The Athletic. По информации источника, «Голден Стэйт» могут предложить за Гордона молоого игрока либо предполагаемый выбор на предстоящем драфте НБА. Кроме того, «Уорриорз» обладают выбором «Миннесотты» в первом раунде драфта 2021 года, который также могут предложить в обмен на Гордоа.



Ранее журналист Forbes Шон Дивини сообщил, что «Орландо Мэджик» в грядущее межсезонье попытается избавиться от 24-летнего Аарона Гордона.



Возобновлённый регулярный чемпионат НБА завершится 14 августа. 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.