Экс-напарник Леброна объяснил, почему «Клипперс» обыграют «Лейкерс» в плей-офф

Экс-игрок НБА Ричард Джефферсон считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» обыграет «Лейкерс» в плей-офф за счёт более качественной глубины состава.

«Лу Уильямс будет третьим лучшим игроком „Лейкерс“. Собираюсь привести аргумент в пользу того, что Монтрезл Харрелл будет третьим лучшим игроком «Лейкерс». Далее в ротации „Клипперс“ есть Маркус Моррис, Лэндри Шамет, много талантливых игроков. У „Клипперс“ есть глубина. Для успеха в плей-офф нужна одна вещь — глубина. Посмотрите на „Клипперс“. Они созданы, чтобы обыграть «Лейкерс». «Клипперс» доминировали бы и в случае встречи с „Милуоки Бакс“ в финале, потому что у них есть несколько игроков, которые могли бы защищаться против Янниса Адетокунбо», — приводит слова Джефферсона Fadeaway World.



Стоит отметить, что в 2016 году Джефферсон стал чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс» вместе с нынешним лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.