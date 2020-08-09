Звёзды НБА могут пропустить Олимпиаду в Токио
Ведущие игроки НБА могут пропустить Олимпийские игры в Токио, сообщает ESPN. Вероятность такого сценария возрастает. Это связано с повышенной нагрузкой, которую испытывают игроки. Следующий сезон за океаном начнётся позже обычного, что значительно уплотнит график матчей.
Отмечается, что пропуск может коснуться не только американских игроков, но и звёзд европейского баскетбола, выступающих в НБА.
Тем не менее наибольший урон может быть нанесён именно команде США. Напомним, Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Сборная США летом 2019 года без игроков основного состава провалилась на чемпионате мира и заняла на первенстве лишь седьмое место. К Олимпиаде сборную США готовит Грег Попович.
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