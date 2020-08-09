Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Звёзды НБА могут пропустить Олимпиаду в Токио

Звёзды НБА могут пропустить Олимпиаду в Токио
Баскетбол / НБА 0

Ведущие игроки НБА могут пропустить Олимпийские игры в Токио, сообщает ESPN. Вероятность такого сценария возрастает. Это связано с повышенной нагрузкой, которую испытывают игроки. Следующий сезон за океаном начнётся позже обычного, что значительно уплотнит график матчей.

Отмечается, что пропуск может коснуться не только американских игроков, но и звёзд европейского баскетбола, выступающих в НБА.

Тем не менее наибольший урон может быть нанесён именно команде США. Напомним, Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Сборная США летом 2019 года без игроков основного состава провалилась на чемпионате мира и заняла на первенстве лишь седьмое место. К Олимпиаде сборную США готовит Грег Попович.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020