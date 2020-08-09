Дрэймонд Грин оштрафован на $ 50 тыс. за высказывания о Девине Букере

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин был оштрафован лигой за высказывания о Девине Букере в прямом эфире, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



Напомним, ранее Дрэймонд Грин в прямом эфире заявил, что Девин Букер должен сменить клуб, покинув «Фининкс Санз». При этом Грин намекнул, что он был бы не против, если бы Букер перешёл в состав «Голден Стэйт Уорриорз». Эти высказывания являются нарушением правил тамперинга, за что нарушение Грин получил штраф в размере $ 50 тыс.



«Финикс Санз» одержал четыре победы подряд после возобновления регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящий момент клуб занимает 12-ю позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции.