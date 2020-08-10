Майк Джеймс: если Евролига хочет, чтобы мы были закрыты в «пузыре», то давайте попробуем

Игрок московского ЦСКА Майк Джеймс считает успешным эксперимент с организацией изоляционного «пузыря» в НБА, и заявил, что он не был бы против, если бы подобный опыт применили в Евролиге.
«Если Евролига хочет, чтобы мы на несколько месяцев были закрыты в «пузыре», я согласен. Давайте попробуем», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Организация «пузыря» в Евролиге кажется маловероятной, так как в турнире участвуют команды из разных стран. Для его создания потребуется слишком сложные протоколы безопасности.
Сезон Евролиги — 2020/2021 стартует 1 октября. В первом туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде — с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи запланированы на 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».
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