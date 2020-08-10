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Участник голосования НБА включил Дончича в первую пятёрку по игре в защите

Участник голосования НБА включил Дончича в первую пятёрку по игре в защите
Баскетбол / НБА 0

Принявший участие в официальном голосовании по определению наград НБА обозреватель Newsday Грег Логан включил защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича в первую символическую пятёрку по игре в обороне, сообщает Reddit.

Логан объяснил свой выбор после возмущения одного из подписчиков в социальной сети. Как известно, игра в защите считается одной из слабейших сторон Дончича.

«Лука — защитник, который собирает 9,4 подбора за игру и 1,0 перехвата. 9,4 подбора у «маленького» игрока. Это защита. А ещё Дончич невероятно атлетичный», – отметил Логан.

К странным решениям Логана также можно отнести включение центрового «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонда и форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндона Ингрэма во вторую символическую пятёрку сезона.

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