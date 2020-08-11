Дуэйн Уэйд повторил дерзкий образ Леброна Джеймса

Экс-игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд во время эфира NBA on TNT решил повторить дерзкий образ своего бывшего партнера по команде Леброна Джеймса.

Леброн сегодня прибыл на игру с «Денвер Наггетс» в шортах и с расстегнутой рубашкой, он опубликовал соответствующее фото в «Инстаграме» и передал привет «парням в Майами».

Уэйд, в студии, расстегнул рубашку и остался сидеть с открытым торсом, подражая Леброну.

Фото доступно на странице Дуэйна Уэйда в «Инстаграме».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».