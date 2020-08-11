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«Торонто» повторил достижение «Майами» времён Леброна и «Лейкерс» О'Нила и Коби

«Торонто» повторил достижение «Майами» времён Леброна и «Лейкерс» О'Нила и Коби
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» обыграл «Милуоки Бакс» (114:106), тем самым доведя соотношение побед и поражений в нынешнем сезоне до 51-19.

Это означает, что «Рэпторс», которые являются действующими чемпионами, закончат сезон с более лучшим процентом побед относительно своего титульного сезона.

За последние 20 лет «Торонто» стал лишь пятой командой, кому удалось в пост-чемпионский сезон добиться лучшего процента побед, чем в году, когда был завоёван титул. Среди прочего, «Рэпторс» повторили достижение команды «Лейкерс» времён Шакила О'Нила и Коби Брайанта, «Майами Хит» эпохи «Большой тройки» Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша, а также династии «Голден Стэйт Уорриорз» со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — 2001/2002*
«Сан-Антонио Спёрс» — 2005/2006
«Майами Хит» — 2012/2013*
«Голден Стэйт Уорриорз» — 2015/2016
«Торонто Рэпторс» — 2019/2020
*- также взяли титул.

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