«Торонто» повторил достижение «Майами» времён Леброна и «Лейкерс» О'Нила и Коби

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» обыграл «Милуоки Бакс» (114:106), тем самым доведя соотношение побед и поражений в нынешнем сезоне до 51-19.



Это означает, что «Рэпторс», которые являются действующими чемпионами, закончат сезон с более лучшим процентом побед относительно своего титульного сезона.



За последние 20 лет «Торонто» стал лишь пятой командой, кому удалось в пост-чемпионский сезон добиться лучшего процента побед, чем в году, когда был завоёван титул. Среди прочего, «Рэпторс» повторили достижение команды «Лейкерс» времён Шакила О'Нила и Коби Брайанта, «Майами Хит» эпохи «Большой тройки» Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша, а также династии «Голден Стэйт Уорриорз» со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином.



«Лос-Анджелес Лейкерс» — 2001/2002*

«Сан-Антонио Спёрс» — 2005/2006

«Майами Хит» — 2012/2013*

«Голден Стэйт Уорриорз» — 2015/2016

«Торонто Рэпторс» — 2019/2020

*- также взяли титул.