Два действующих игрока ЦСКА вошли в сборную «Милана» за последнее десятилетие

Болельщики Евролиги выбрали лучших игроков в истории баскетбольного клуба «Милан», сообщает официальный сайт турнира. В первую пятёрку вошли сразу два действующих игрока московского ЦСКА — Дэниэл Хэкетт и Майк Джеймс.
Лидером голосования стал Кит Лэнгфорд. Хэкетт по итогам голосования стал вторым, на третьем месте Владимир Мицов, Николо Мелли — четвёртый. Замкнул пятёрку игроков игрок ЦСКА Майк Джеймс. Помимо этого в список попали Алессандро Джентиле, Серхио Родригес, Артурас Гудайтис, Яннис Бурусис и Дэвид Мосс.
Примечательно, что Серхио Родригес и Владимир Мицов также играли в ЦСКА, а Артурас Гудайтис в межсезонье перешёл в состав «Зенита».
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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